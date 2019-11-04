İhlas Koleji, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'yı konuk etti

İhlas Eğitim Kurumları Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili münasebetiyle programlar düzenledi.

Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde düzenlenen programlara konuşmacı olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallı katıldı.

Muhammed aleyhisselamın “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmemiş olur” sözüyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ayvallı, kendisini davet ederek öğrencilerle buluşturan İhlas Koleji yöneticilerine teşekkür etti.

Akademik kariyerindeki basamakları öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Ayvallı, “Yaşıma rağmen koşturmaya devam ediyorum. Çünkü sizler gibi temiz ve hayırlı gençler yetişmesini istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Ayvallı, Peygamberimizin kendisini muallim olarak tanımladığını ifade ederek, “Ben bir peygamber olarak gönderildim diye buyuruyorlar. Eğitimcilik vasfını geliş sebepleri arasında zikretmiş. Peygamberimiz hayatı boyunca bunu tatbik etmiş ve bundaki başarısı, dost düşman herkes tarafından kabul edilmiş, bir eğitimcidir” dedi.

“Bakınız sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, İslamiyet Allah'ın emirlerine tazimde bulunmak, yaratılmışlara şefkat etmektir. Yunus Emre ne diyor, yaratılanı sev yaratandan ötürü” diyen Prof. Dr. Ayvallı, merhamet etmeyenin merhamet bulamayacağını da vurguladı.

Sözlerine Peygamber efendimizin hayatından kesitlerle devam eden Prof. Dr. Ayvallı'ya programın sonunda çiçek takdim edildi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her iki kampüste düzenlenen programlara katılarak öğrencilere değerli bilgiler veren Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'ya teşekkür etti. Mevlid kandilinin önemine vurgu yapan Yeltekin, “Peygamber efendimizin hayatı ve yaşam biçimi her Müslüman için referans niteliğindedir. Onun hayatını kendisine rehber edinenler Müslümanlığı en doğru şekilde yaşarlar” dedi.