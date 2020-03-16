İhlas Koleji Ted-Ed Club konferansını gerçekleştirdi

İhlas Koleji dünyanın en büyük konferans platformu olan TED'in okullar için başlattığı TED-Ed Club organizasyonunu 12 Mart Perşembe günü başarıyla gerçekleştirdi.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda okul bünyesinde faaliyet gösteren TED-Ed Club'ın dokuz öğrencisi fikirlerini dinleyicilerle paylaştılar.

Konferansta Esma Zeynep Demir “İdeal Toplum”, Selim Taha Koparan “Üniversite Sınavına Hazırlık”, Beraa Nazyph Gülhan “Herkesin Sevdiği Birey Olma”, Beyza Nur Duran “Engelli İnsanlar ve Biz”, Ahmet Emre Çekkaya “Hayaller, Hedefler, Başarısızlıklar”, Mustafa Necati Yazıcı “Ergen / Ebeveyn İlişkileri”, Ömer Barcın “21. Yüzyılda İletişim”, Tayfur Uçar “İsteklerimiz”, Feyzi Kerem Okur “Düşüncelerimiz ve Sınırları” başlıklı konuşmalarını İngilizce olarak paylaştı.

Organizasyonda ayrıca “Harry Potter” ve “Scent of a Woman” filminden bazı bölümlerin İngilizce dublajını yapan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Ömer Barcın ve Beyza Yılmaz'ın seslendirdiği şarkıların renk kattığı konferanstaki konuşmacıların sunumları ilgiyle izlendi.

Konferans sonunda konuşan Yabancı Diller Zümre Başkanı ve Kulüp Danışman Öğretmeni Ayşe Ölmez öğrencilerin sıra dışı fikirlerini olgunlaştırıp TED tarzı konuşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. TED'in dünya çapında kabul görmüş çok önemli bir platform olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Öğrencilerimiz erken yaşta tanıştıkları TED konferansları ile sunum hazırlama, topluluk önünde konuşma, video hazırlama, animasyon ve çeşitli dijital çalışmalar yapma becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca yabancı dilde gerçekleştirdikleri konuşmalarındaki başarılarını da takdir ediyorum” dedi.