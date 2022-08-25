İhlas Koleji yeni eğitim öğretim yılının açılışını yaptı

İhlas Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışını Beylikdüzü Kampüsünde gerçekleştirmiş olduğu programla yaptı. Dört gün sürecek olan programda öğretmenler çeşitli seminerlere katılırken ayrıca zümre toplantıları ile yeni eğitim yılının planlamalarını yapacaklar.

Programın açılışında İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'in öğretmenlere hitaben hazırlamış olduğu yazı okundu. Yazısında önemli bir programından dolayı açılış törenine katılamadığını ifade eden Yeltekin, tüm öğretmenlerin güzel bir eğitim yılı geçirmelerini diledi. Göreve başladığı yıldan bu yana İhlas Koleji olarak her sene başarı haberleri aldıklarını vurgulayan Yeltekin yazısında, “Ulusal çapta alınan başarılar, akademik, sosyal ve sportif alanlarda gelen dereceler motivasyonumuzu da arttırdı” ifadelerini kullandı.

Bu yıl bir öğrencilerinin YKS Türkiye dördüncüsü olduğuna vurgu yapan Yeltekin, ilk yüzde 4, ilk binde de 14 derece çıkardıklarını ifade etti. Okullarındaki öğretmen alımlarında öğrencilerine ilham verecek öğretmenleri seçmeye özen gösterdiklerini anlatan Yeltekin, “Talim ve terbiyenin bir kuşun iki kanadı gibi olduğunun farkındayız. Bir kanat eksik olursa uçamayız. Bu yüzden öğretmen alımlarında öğrencisine ilham verebilecek öğretmenleri seçmeye çok özen gösteriyoruz” dedi.

Programın devamında İhlas Kolejinde 10. ve 20. yılını dolduran çalışanlar ile YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Seminer programının ilk gün konuğu Gazeteci - Yazar Rahim Er oldu. Er, “Peygamber Mesleği” başlıklı konuşmasıyla öğretmenlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Dinimizde ananın, babanın ve hocanın öpülür dendiğini vurgulayan Er, “Sizin vazifelerinizden biri de şu olmalıdır, size anne ve babalar gözleri gibi baktıkları evlatlarını emanet ediyorlar. Siz, anne babalardan bir nöbeti devralıyorsunuz. Onlara dinlerini ve dillerini yani Türkçeyi öğretin” dedi.

Er konuşmasının sonunda öğretmenlerden gelen soruları cevaplayarak seminerini bitirdi.