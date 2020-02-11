İhlas Kolejinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişiminde şehit olanlar ve gaziler, İhlas Kolejinde düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Yâd Etme Programı”nda bir kez daha anıldı.

İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerinden Bestami Yazgan ve Sıddık Arvas katıldı.

Program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından alınan 15 Temmuz'daki çarpıcı görüntülerle başladı.

Görüntülerin ardından Bestami Yazgan 15 Temmuz'la ilgili bir konuşma yaptı. Vatanımıza sahip çıkılması ve vatanımızın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Çanakkale, İstiklal Marşı ve 15 Temmuz şehitleri olmasaydı bugün bizler rahat yaşayamazdık” dedi.

Yazgan'ın ardından sahneye çıkan 11/C sınıfı öğrencilerinden Beyza Yılmaz “Dağlıca Türküsü”nü söyledi.

Programın son bölümünde ise Sıddık Arvas, başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimize dua etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yeltekin, “Tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu olaylar, ülkemizin nasıl bir tehdit altında olduğunun en açık ispatıdır. Biz 15 Temmuz'u unutmayarak her zaman hazırlıklı ve güçlü olmalıyız” dedi.