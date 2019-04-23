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İhlas Koleji'nde 23 Nisan coşkusu

İhlas Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule Bizimevler kampüslerinde bulunan okullarda düzenlemiş olduğu etkinliklerle kutladı.

İhlas Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule Bizimevler kampüslerinde bulunan okullarda düzenlemiş olduğu etkinliklerle kutladı.


Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklere İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Yaklaşık iki saat süren programda halk oyunları, gösteriler ve okunan şiirlerle 23 Nisan coşkusunu en güzel şekilde yaşayan çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. İlgiyle izlenen gösterilerde performanslarıyla göz dolduran çocuklar büyük alkış aldı.



“Çocuklarımızla birlikte olmanın keyfini yaşadık”


Yapılan etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, keyif içinde 23 Nisan coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin performanslarını hayranlıkla izlediğini ifade eden Yeltekin, “Bu özel günde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte olmanın keyfini yaşadık. Onların yüzlerindeki gülümseme ve yaşadıkları sevinç sadece bana değil onları izleyen herkese mutluluk verdi. Günlerdir hazırlandıkları gösterileri büyük bir başarıyla tertip ettiler” dedi.

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