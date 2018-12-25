İhlas Kolejinde Dubbing Show fırtınası

İhlas Koleji Bahçelievler ve Beylikdüzü Kampüslerinde düzenlenen yabancı dil seslendirme yarışması Dubbing Show'da öğrenciler performanslarıyla göz doldururken birinci olmak içinde tüm hünerlerini sergilediler.

Beylikdüzü Kampüsünün birincisi Group Magic

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından yapılan Dubbing Show'a on grup katılırken yarışmanın jüri üyeliklerini Federal Film Akademisi'nden Kadir Özübek, Mesut Uz ve Özlem Altınok yaptılar.

Yarışma öncesi kısa bir söyleşi yapan seslendirme sanatçıları salondan gelen soruları cevaplarken yaptıkları taklitler ve film seslendirmeleri ile öğrencilerden büyük alkış aldılar. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmayı Harry Potter filminin seslendirmesiyle “Group Magic” kazandı. İkinciliği “Fast Animal”, üçüncülüğü ise “You Have Ten Seconds” grubu elde etti.

Ödül töreninde konuşan jüri üyeleri yarışmaya katılan tüm grupların performanslarını etkileyici bulduklarını ve puanlama yaparken hayli zorlandıklarını dile getirerek dereceye giren gruplara ödüllerini verdiler.

Bahçelievler Kampüsünün birincisi Gangsterz

Eş zamanlı düzenlenen Dubbing Show'un Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi birincisi ise Sponge Bob isimli çizgi filme yaptıkları seslendirme ile Gangsterz oldu.

On grubun katıldığı yarışmanın jüriliğini okulun yabancı diller koordinatörü Rukiye Şahin yaparken, öğrencilerin gösterdiği performans ilgiyle izlendi. Yarışmada ikinciliği Wolf Team, üçüncülüğü ise Lucy grupları aldılar.

Yeltekin: “Yabancı dil eğitimine büyük bir hassasiyet gösteriyoruz”

Yarışmalara katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Kolejinin yabancı dil eğitimine vermiş olduğu öneme vurgu yaptı. Okullarında yabancı dil eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili akıcı olarak konuşabilmesi adına eğitimlerimizi veriyoruz. Yapmış olduğumuz yarışmalar ve kurduğumuz yabancı dil kulüpleriyle verdiğimiz eğitimi destekliyoruz. Tüm bunların neticesinde öğrencilerimiz İhlas Kolejini Avrupa Konseyi'nde, Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferanslarında başarıyla temsil ediyorlar ve ödüller kazanıyorlar” dedi.