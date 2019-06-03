İhlas Kolejinde İstanbul'un fethi kutlandı

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü, İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen programla kutlandı.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Tarih Zümresi tarafından düzenlenen programa Okul Müdürü Murat Demir, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program bir öğrencinin Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmasıyla başladı. Canlandırmada İstanbul'un fethi sırasında yaşanılanlar Fatih Sultan Mehmet'in ağzından anlatıldı. Programın ikinci bölümünde ise üç perdeden oluşan tiyatro gösterisi yapıldı. İlk perdede Fatih'in İstanbul'un fethinin hemen sonrasında sadrazamı Çandarlı Halil Paşa'yı azletmesi anlatıldı. İkinci perdede ise Fatih'in tebdili kıyafet ile pazar meydanındaki alışverişi anlatılırken, üçüncü perdede Fatih ile bir Rum inşaat ustası arasında gerçekleşen mahkeme hadisesi seyirciye sunuldu. Tiyatro gösterisinin ardından İhlas Koleji öğrencilerinden oluşan mehter takımı öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendiren mehter takımı büyük alkış aldı.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, yaptığı konuşmada organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sınav haftası içinde olduklarına dikkat çeken Demir, “Öğrencilerimiz sınav haftası olmasına rağmen büyük bir özveri ile bir tiyatro oyunu sahnelediler. Ayrıca öğrencilerimizden oluşan mehter takımı da çok kısa bir sürede azimle çalışarak bizlere güzel bir sunum yaptı. Büyük bir emek ve gayretin neticesinde bu program gerçekleşti” dedi.