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İhlas Koleji'nden güreşte İstanbul ikinciliği

İstanbul’da düzenlenen Okullar Arası Güreş Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik, İstanbul ikincisi oldu.

İstanbul'da düzenlenen Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik, İstanbul ikincisi oldu.


Bağcılar Olimpik Spor Tesisleri'nde yapılan şampiyonaya 43 okuldan 300 öğrenci katılırken, 13-14 yaş küçükler kategorisi 85 kiloda mindere çıkan Muhammed Emin Çelik, İstanbul ikinciliğine ulaştı. Çelik, bu başarısıyla aynı zamanda Marmara Bölge Şampiyonası'na da katılma hakkını kazandı.


Şampiyondan sonra konuşan Muhammed Emin Çelik, şampiyon olmak için çok çalıştığını ancak ikincilikte kaldığını söyledi. Bu derecesiyle Marmara Bölge Şampiyonası'nda yarışacağı için mutlu olduğunu ifade eden başarılı sporcu, “Bu şampiyonada da dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmayı ve İhlas Koleji'ni temsil etmeyi hedefliyorum. Bunun için çalışmalarımı aksatmadan devam edeceğim" dedi.


Çelik'in antrenörü İhlas Koleji beden eğitimi öğretmenlerinden Şenol Özkan, öğrencisinin iyi bir turnuva geçirdiğini ifade ederek daha çok çalışarak Marmara Bölge Şampiyonası'na hazırlanacağını dile getirdi.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Çelik'i kutlayarak başarılarının devamını diledi. Okullarında spora olan ilgiyi arttıracak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yeltekin, “Açmış olduğumuz kurslarla birçok spor dalında eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz ilgi duyduklarını dallarda kurslarımıza katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Sporun akademik başarıya olan olumlu etkilerini görerek öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.

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