İhlas Kolejinden Mete Gazoz'lu açılış

İhlas Koleji kampüslerinde görev yapan öğretmenlerin ve çalışanların katılımı ile yapılan açılış önemli bir programından dolayı seminere katılamayan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'in konuşmasının okunmasıyla başladı.

Yeltekin: “Her alanda alınan başarılar motivasyonumuzu arttırdı”

Açılış programına katılamadığından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yeltekin, İhlas Kolejine hizmet eden tüm çalışanlara teşekkür ederken yeni başlayan öğretmenlere de merhaba dedi. Son iki yıl içinde meydana gelen pandemiden dolayı zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yeltekin, tüm bunlara rağmen elde edilen başarılarla motivasyonlarının arttığını söyledi.

YKS sonuçlarına değinen Yeltekin, “YKS sonuçları ile sevindik. İlk yüzde 25. ve 76. dereceleri alırken ilk binde 14 derece elde ettik. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Şampiyonu ve İhlas Koleji mezunu Mete Gazoz'un başarısıyla mutlu olduklarını söyleyen Yeltekin, “Kendi mezunumuz olduğu için bu başarı karşısında sevinç ve gururumuz çok farklı oldu.

Yeltekin: “Yüz yüze eğitimin devam etmesini temenni ediyoruz.”

Yeltekin, “Yeni eğitim yılında temkinli ve planlı olmak zorundayız. Tüm ihtimalleri göze alarak planlamalar yapıyoruz. Temennimiz aşı çalışmalarının hız kazanması ve uzaktan eğitime ihtiyaç duyulmadan yüz yüze eğitime devam edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Seminerde Mete Gazoz'a Yoğun İlgi

İhlas Koleji mezunu ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarının altın adamı Mete Gazoz da babası Metin Gazoz ile seminere katıldı. Yapılan söyleşide sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Gazoz, olimpiyat şampiyonluğuna giden yolu ve Tokyo'daki günlerini anlattı.

Olimpiyat şampiyonluğunun çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Gazoz, “Avrupa ve Dünya şampiyonluklarım da var. Ancak olimpiyat şampiyonluğu bambaşka bir seviye. Yıllar geçse de insanların unutmayacağı bir başarı“ dedi.

Olimpiyatlarda dikkat çeken gülüşüne de açıklık getiren Gazoz, saha içinde rakibi olan Amerikalı sporcunun ekibinden birinin tribünden sürekli ona bakarak bağırdığını ifade ederek, “Bana bakarak benimle ilgili olmayan ama kendi sporcusunu övücü şekilde bağırıyordu. Ben bunu anlayınca ona gülmeye başladım. Atışımı yaptıktan sonra yine göz göze geldik ve ben yine güldüm. Ondan sonra bir daha bağırmadı” dedi.

Söyleşinin sonunda Mete Gazoz öğretmenlerle birlikte sahnede klasik sevinç hareketini yaparak fotoğraf çektirdi.

Seminerin ikinci konuğu Hayati İnanç oldu

Kurumda onuncu ve yirminci yılını dolduran çalışanlara plaketlerinin verilmesinin ardından seminerin ikinci bölümünün konuğu Hayati İnanç oldu. Divan edebiyatından verdiği örneklerle dikkat çeken İnanç konuşmasında hayata ve öğrenmeye dair tavsiyelerde bulundu.