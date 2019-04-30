İhlas Kolejine yüzmede 4 altın madalya

İhlas Koleji'nin yüzmedeki başarılı isimleri Bera Kayra Sarıkaya ve Vera Seyda Sarıkaya kardeşler, Beylikdüzü Okullar Arası Yüzme Yarışması'nda dört altın madalya kazandılar.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 50 okuldan 485 öğrencinin katılımıyla yapılan yarışmalarda Bera Kayra Sarıkaya, Yıldız Erkekler 50 ve 100 metre kelebek stilde şampiyonluğa ulaştı. Vera Seyda Sarıkaya ise Minik Erkekler 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü yarışlarında altın madalyaya ulaştı. İki kardeşi de yakından takip eden Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şenol Özkan, turnuvanın ardından 4 şampiyonluk çıkardıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Bera'nın daha önceden milli takıma seçildiğini hatırlatan Özkan, "Bera yapılan seçmelerde milli takımda yer almaya hak kazanmıştı. Burada yapılan yarışlarda da çok rahat şekilde şampiyonluklara ulaştı. Vera da elde ettiği iki birincilikle abisi gibi ileride daha büyük başarılar kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Her iki öğrencimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Bera ve Vera kardeşleri, almış oldukları madalyalardan dolayı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, gelecek için ümit vadeden iki başarılı sporcunun İhlas Koleji'nde eğitim görmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bera'nın başarılarıyla kendini ispat ettiğini söyleyen Yeltekin, Vera'nın da abisinin izinde olduğunu almış olduğu şampiyonluklarla gösterdiğini belirtti.