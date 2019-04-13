İhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi oldu

A.Ş. işbirliği ile düzenlenen 3. Genç Yazarlar Hikâye ve Şiir Yarışması'nda Bahçelievler ilçe birincisi oldu.

Yarışmanın hikâye kategorisinde “Ya Ben İstanbul Olsaydım” isimli eseri ile ilçe birincisi olan Mina Çakır, elde ettiği bu derece ile İstanbul genelinde yapılacak değerlendirmeye katılmaya hak kazandı.

Elde ettiği birincilikten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Mina Çakır, duygularını şöyle ifade etti: “12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene üniversite sınavlarına yoğun bir tempo ile hazırlanıyoruz. Bu hazırlık sürecinde yazma ile de bağımı koparmamaya çalışıyorum. Çünkü yazmak benim için bir hayat tarzı hâline geldi. Bundan kopmam mümkün değil. Okulum ve öğretmenlerim, dört sene boyunca beni bu anlamda her zaman destekledi ve katıldığımız yarışmalarda güzel dereceler elde ettik. İleride kendi kitaplarımı yazma hayalim var” dedi.

Mina'nın derslerinde başarılı olduğu kadar kaleminin de kuvvetli olduğunu ifade eden okul müdürü Murat Demir, “Gençlerin üretmesi, düşünmesi, duygu ve düşüncelerini güzel bir üslup ve doğru bir Türkçe ile yazıya dökebilmesi çok önemli. Biz de bunun üzerinde durmaya özen gösteriyoruz. Mina bu anlamda gerçekten büyük bir cevher barındırıyor ve biz de öğrencimizi bu noktada desteklemeye devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda almış olduğu başarılı sonuçlarla bizi mutlu eden Mina'nın Türk edebiyatı için büyük bir kazanç olacağına inanıyorum” dedi.