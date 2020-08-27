İhlas Mağazası Sultanbeyli Şubesi törenle açıldı

Mağaza, kesilen kurdelenin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait mağazaların Sultanbeyli şubesi için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ile mağaza yetkilileri katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de çelenk göndererek mağazanın açılışını kutladı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki mağazada, kurdele kesiminin ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, “İhlas Pazarlamamızın mağazacılıkta başlattığı yeni hamlelerin devamı olarak Sultanbeyli şubesini bugün açıyoruz. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Yeni dönemde hareketli olan yerler, merkezi yerler tercihimiz oluyor. Vatandaşların en avantajlı yollardan ürünleri temin edecekleri adresler olacak buralar. Şu anda da mağazacılıkta çok iddialı bir dönemdeyiz. İnşallah merkezi yerlerde yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.