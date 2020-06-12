İhlas Mağazası yeni konsepti ile Şile'de hizmete açıldı

İhlas Mağazası'nın İstanbul Şile'de yeni şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Mağaza açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Kurdele kesimine ardından Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile İPAŞ yetkilileri mağazayı gezdi. Şubenin açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Belediye Başkan Yardımcıları, İPAŞ Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Türkiye Gazetesi İPAŞ Direktörü Yusuf Güler, İstanbul Avrupa DGT Bölge Müdürü Vedat Kurucan katılım gösterdi.

İhlas Pazarlama İstanbul Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Özdemir; İhlas Mağazaları'nın yeni konsepti ile İstanbul Anadolu Yakasının diğer ilçelerinde de iddialı ürün çeşitleri ile yatırımlarına devam edeceğini söyledi.