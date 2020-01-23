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İhlas Vakfı, Çad'da su kuyusu açarak gönüllere su serpti

İhlas Vakfı, Afrika’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Orta Afrika ülkelerinden Çad’da hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu açarak gönüllere su serpti.

İhlas Vakfı, Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Orta Afrika ülkelerinden Çad'da hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu açarak gönüllere su serpti.



İhlas Vakfı Çad temsilcisi Ömer Sultan nezaretinde Encemine bölgesinde açılan su kuyusu ile susuzluk çeken bölge halkı suya kavuştu. Yapılan bilgilendirmede; İhlas Vakfı bu bölgelerden birisi olan Encemine bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile açtığı su kuyusu ile bölge halkını suya kavuşturmuş ve yaşanan mutluluğa ortak oldu.


Açılan su kuyusu etrafına toplanan Çad'lılar suya kavuşmanın verdiği sevinç ve mutlulukla hayırseverlere, İhlas Vakfına ve Türkiye'ye hayır dua ederek teşekkürlerini gönderdiler.



Yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen Afrika'nın en fakir ülkelerinden birisi olan Çad'da 15 milyona yakın insan yaşamakta olup, halkın yüzde 60 Müslümanlardan oluşuyor. Afrika'daki insanların yüzde 66'sı kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşamakta ve suya ulaşmakta zorluklar çekiyor. Afrika'nın en fakir ülkelerinden birisi olan Çad' da su bulunmayan bölgelerde ve köylerde insanlar su ihtiyaçlarını yağmur birikintilerinin toplandığı çukurlardan karşılıyorlar. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kilometrelerce uzaklıktaki bu birikintilerden su taşıyor.

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