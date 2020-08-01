İhlas Vakfı gariplere 2'nci bayramı yaşattı

Vakıf, yurtiçi dışında Sudan, Somali, Çad ve Afganistan'da kesimler yaptı.

''İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır'' Hadis-i şerifini kendine rehber edinerek 1975' te kurulan ve kurulduğu günden beri vatanına, milletine ve insanlara faydalı hizmetler üreten

Sudan, Somali, Çad ve Afganistan'da kesimler yapıldı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''İhlas Vakfına verilen ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü ve bu statünün yüklediği sorumluluk çerçevesinde bu bayramda da hayırseverlerin bağışladığı kurban vekâletlerini, yurtiçinde öğrenci yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde keserek öğrenci yurtlarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ve barınan öğrencilere sarf edeceğiz. Yurtdışında ise Sudan, Somali, Çad ve Afganistan'da keserek fakir, yoksul ve yetimlere ulaştırdık'' şeklinde konuştu.

''Kurban etleri fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı''

Akalın, sözlerine şöyle devam etti: ''Hayırseverlerin Vacip Kurbanları yanında Adak, Adak Kurbanı, Akika, Şükür Hayvanı ve sevabı vefat eden yakınlarının ruhuna gönderilmek üzere bağışladıkları vekaletleri, dinimizin emrettiği vecibelere uygun keserek ve elde edilen etleri paketler halinde muhtarlıklar tarafından daha önceden tespit edilen fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık''.

''Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yaptık''

Akalın, Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak vekalet sistemine çok önem verdiklerini belirtti. Akalın şöyle devam etti: ''Bağışçıdan kurban bağışı alınırken ‘Vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeğe ve kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye şeklinde vakıftaki kurban görevlisi şahıslar umumi vekil etmesi sağlanmaktadır. Umumi vekil olan bu görevliler Kurbanlık hayvanı alırken bağışçı adına niyet etmektedir. Ayrıca vekâlet sahiplerinin isimlerini tek tek söyleyerek kasaba kesim vekaleti vermektedirler. Kasap kıbleye karşı yatırılan hayvanı aldığı vekalet hasebi ile tekbir getirerek ve Bismillahi Allahü Ekber diyerek kesmektedir''.

''Bütün hayırseverlere ve gönül dostlarımıza teşekkür ederiz''

Akalın son olarak, Kurban bağışlarını İhlas Vakfına veren bütün hayırseverlere, yurtiçinde ve yurtdışında kurban kesimlerinde görev alan mensuplara ve kurban organizasyonuna her türlü desteğini esirgemeyen gönül dostlarına teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.