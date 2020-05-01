İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın: "Vakfımız, 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü olması nedeniyle hayırseverlerin yoğun teveccühünü alıyor. Bu güven çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yapılan Ramazan gıda koli bağışları ile iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine özenle ve güvenle ulaştırarak bir nebze de olsa Ramazan sevincini yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akalın, "Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevab verilir” Hadis-i Şerifi mucibince hayırseverlerin yaptığı gıda kolisi, kumanya ve iftar bağışlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak yurtiçi ve yurtdışında fakirlere ulaştırdıklarını ve hep birlikte hayır dualarını aldıklarını ifade etti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerifini kendisine rehber edinen İhlas Vakfı'nın, rahmet, bereket af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'de de savaş, terör, salgın ve kuraklık sebebi ile zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan Sudan'da ve Afganistan'daki fakir ve garip Müslümanlara da hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Akalın, hayırseverlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi bağışı, zekat, fitre bağışı yapabileceklerini ayrıca İhlas Vakfının 8350 SMS hattına “İFTAR” yazıp göndererek, 9 TL bağışta bulunabileceklerini hatırlatarak ve hayırseverlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.