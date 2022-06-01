İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı

İhlas Vakfı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı. Yurtdışında Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da Kurban kesimleri gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Mahmut Kemal Aydın, ''Hayırseverlerin vacip kurban, adak kurbanı, akika, şükür hayvanı ve ölmüş yakınları için verecekleri kurban vekaletlerini, Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da İslami usullere uygun keserek, elde edilen etleri bu ülkelerdeki yetim, fakir ve ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştıracağız'' dedi.

Yurtiçinde 27 noktada kurban kesimleri yapılacak

Yurtiçindeki kesimlere değinen Aydın, ''Hayırseverlerin yurt içinde kesilmesi şartı ile vekaleten bağışladıkları kurbanlar, 27 noktada kesilerek öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edilecek. Yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim videoları bağışçılara gönderilecek'' dedi.

Kurbanlar İslami usullere uygun kesiliyor

Aydın, kurbanlarını vekaleten İhlas Vakfına bağışlayan hayırseverlerin kurbanlık hayvanın vekalet alınmasında ve kesim esnasında vekalet sahibinin isminin okunarak kasaba vekalet verilmesine ve diğer hususlara çok hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Kredi kartına 4 taksit imkânı

Hayırseverlerin ihlasvakfi.org.tr adresine girerek online kurban vekaletlerini 4 taksite kadar verebileceklerini belirten Aydın, İhlas Vakfı'nın +90 212 451 49 00 çağrı merkezi numarasını da arayarak vekalet işlemlerini yapabileceklerini açıkladı.