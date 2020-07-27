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İhlas Vakfı Sudan'daki yetimlere bayramlık dağıttı

İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışları ile Sudan’daki yetimlerin yüzünü güldürdü.

İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışları ile Sudan'daki yetimlerin yüzünü güldürdü.


İhlas Vakfı, Türkiye'den hayırseverlerin yaptığı bağışları Kurban Bayramı öncesi Sudan'daki yetimlere ulaştırarak sevinç yaşattı.


Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan İhlas Vakfı Sudan Temsilcisi Müştak Saygın; Türkiye'den hayırseverlerin İhlas Vakfı kanalı ile gönderdiği yardımları aldıklarının ve Sudan Yetimler Vakfı ile yetimlere ulaştırdıklarını belirtti.


Saygın, Yetimler Vakfı ile birlikte daha önceden tespiti yapılan, başkent Hartum'da bulunan Medrese, Kur'ân-ı Kerîm kursu talebeleri ile yetimhanelerdeki yetimlere gelen bayramlıkları; Giyecek, elbise ve ayakkabıları dağıtarak bayramdan önce yetimlerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.


Bayramlıklarını alan çocukların çok mutlu olduklarını söyleyen Saygın hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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