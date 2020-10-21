İhlas Vakfı'ndan Sudanlılara can suyu

İhlas Vakfı, topraklarının yarısından fazlası sahra bölgesinde olan Sudan'ın Omurdan şehrine bağlı bir köyde 500 aileye can suyu oldu. 25 hayırseverin bağışlarıyla açılan su kuyusu bölgedeki halkın büyük sevinciyle açıldı.

İhlas Vakfı, topraklarının yarısından fazlası sahra bölgesinde olan Afrika'nın en büyük ülkesi Sudan'da yirmi beş civarındaki hayırseverin bağışları ile Hazreti Osman Radıyallahü Anh Su Kuyusunu dualarla açtı.

İhlas Vakfı'nın Sudan'da üstlendiği onlarca su kuyusu projelerinden birisi olan Hazreti Osman Radıyallahü Anh Su Kuyusundan beş yüz aile istifade edecek. Konuyla ilgili İhlas Vakfı Sudan Temsilcisi Müştak Saygın, su kuyusunun Sudan'ın Omdurman şehrinde yaklaşık 500 ailelik bir köyde açıldığını, kuyunun cami ve medrese yakınına yapıldığını, yerin altından şebeke yapılarak köylülerin evlerine kadar suyu ulaştırdıklarını söyledi.

Açılan su kuyusunun yıllardır kurak ve susuz olan bölgeye can suyu olduğunu belirten Saygın, "Köyün önde gelenlerinden Seyfeddin beyin talebi üzerine su kuyusu 15 gün içerisinde bitirilerek bölge halkının suya kavuşmalarının temin edildi. Kuyunun açılışı görülmeye değerdi çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkesin katıldığı bir törenle su kuyusunun büyük bir sevinç, coşku ve dualarla açtı. Köy halkı, su kuyusunun açılmasına vesile olan İhlas Vakfına, hayırseverlere ve Türkiye'ye çok teşekkür ettiler. Yıllardır taşıma su ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan köy sakinlerinin suyun evlerine kadar gelmesine çok mutlu oldular” dedi.