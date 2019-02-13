İhlas'a geçiş sınavı 16 Şubat'ta

İhlas Kolejinin her yıl düzenlemiş olduğu İhlas'a Geçiş Sınavı (İGS) 16 Şubat Cumartesi günü İhlas Koleji'nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenecek.

Başarının ödüllendirileceği sınavda öğrenciler, yüzde 100'e varan burs imkanlarından yararlanabilecek. İhlas Koleji'nin adresinden 15 Şubat akşamına kadar başvuruların yapılabileceği sınava 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ayrıca bu yıl ilkokul 2. ve 3. Sınıf öğrencileri de düzenlenecek mülakatta alacakları sonuçlara göre burs kazanabilecek.

Yeltekin: “Yüzde 100'e varan burs imkanları öğrencilerimizi bekliyor”

Her yıl düzenledikleri İhlas'a Geçiş Sınavı ile onlarca öğrenciye burs verdiklerinin altını çizen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Verdiğimiz burslarla hem başarıyı destekliyoruz hem de çocuklarımızın İhlas Koleji gibi 2018 yılında YKS birincisi çıkarmış, ilk yüzde 9, ilk 500'de 20 dereceye imza atmış başarılı bir okulda okuma imkanı sağlıyoruz” dedi.

Düzenleyecekleri sınava yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Yeltekin, üç kampüste yapılacak sınav için başvuruların 15 Şubat akşamı sonlanacağını hatırlattı.