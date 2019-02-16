İhlas'a Geçiş Sınavı heyecanı

İhlas Eğitim Kurumları tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere %100'e varan burs imkanı sağlayan İhlas'a Geçiş Sınavı (İGS) yapıldı.

İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen sınava İlkokul ve ortaokul için 4, 5, 6, 7, 8 lise için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldılar. Öğrencilerin sınav heyecanı yaşadığı dakikalarda veliler de düzenlenen tanıtım programına katılarak İhlas Koleji hakkında detaylı bilgiler aldılar.

İki oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları 23 Şubat cumartesi günü www.ihlaskoleji.com internet adresinden açıklanacak.

Yeltekin: “Yeni Türkiye birincilerimizi arıyoruz.”

Okullarına bağlı üç kampüste İhlas'a Geçiş Sınavını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sınavda başarılı olacak öğrencilere önemli burs imkanları sağlayacaklarını vurguladı. Bu sene sınavı “Yeni Türkiye Birincileri Arıyoruz” sloganı altında yaptıklarının altını çizen Yeltekin, “2018 yılında elde ettiğimiz YKS Türkiye Birinciliği ve almış olduğumuz dereceler ışığında yaptığımız sınavda başarılı çocuklarımızı vereceğimiz burslarla destekleyerek İhlas Koleji çatısı altında daha nice başarılar kazanmaları için çalışacağız” dedi.