İhlas'a geçiş sınavı için son iki gün

Türk eğitiminde 25 yıldır “Güvenli Eğitim Güvenli Gelecek” hedefiyle Türkiye'nin geleceğine bireyler yetiştiren İhlas Kolejinin öğrencilere fırsatlar sunduğu İhlas'a Geçiş Sınavı (İGS), 8 Şubat Cumartesi günü Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenecek.

İhlas Kolejinin web sitesinden 7 Şubat Cuma günü akşamına kadar başvuruların yapılabileceği sınava 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek.

İki oturum halinde yapılacak sınavda tüm kampüslerdeki 4. ve 5. sınıf öğrencileri saat 10.00'da, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise saat 13.30'da sınava girecek.

Sınavda başarılı olan öğrenciler yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişen indirim oranlarından faydalanabilecek. Ayrıca ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencileri de yapılacak mülakat sonucuna göre indirim alabilecek.

Yeltekin: “Başarıyı sonuna kadar ödüllendiriyoruz.”

Bu yıl düzenlenecek İGS'de başarılı öğrencilerin bulundukları kademenin sonuna kadar yüzde 100'e varan indirimlerden faydalanacağını vurgulayan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Örneğin sınavımıza giren bir ortaokul öğrencisi sınavdan alacağı başarılı bir sonuçla elde edeceği indirim oranı ortaokul eğitimi boyunca devam edecek. Aynı durum lise öğrencileri için de geçerli olacak” dedi.

İGS ile bir çok öğrenciye indirim imkanı sağladıklarını söyleyen Yeltekin, “2018 YKS Türkiye birinciliği de dahil olmak üzere her yıl önemli başarılar kazanıyoruz. Yaptığımız İhlas'a Geçiş Sınavı ile de başarılı öğrencileri sonuna kadar ödüllendireceğiz. Bu başarılı gençlerimiz “Güçlü Kadro Başarılı Eğitim” sözünden yola çıkarak oluşturduğumuz İhlas Kolejinin seçkin okullarında eğitim alacaklar” ifadelerini kullandı.