İhracata ‘çelik' gibi katkı

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, “Çelik fiyatlarındaki artışın da etkisiyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. Bu ivmenin yılın kalan döneminde artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün Mayıs ayı ihracatı 1 milyar 745 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, sektörün dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu olması anlamına geliyor.

Sektör ihracatında yaşanan yukarı yönlü ivmenin yılın geri kalanında da devam edeceğini söyleyen Aslan şu ifadeleri kullandı: “Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. İhracatta mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114'lük bir artış yakaladık. Bu rakamla birlikte tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Dünyada özellikle çelik fiyatları artış gösterdi ve bu aydan sonra da teslimatlar daha da hızlandı. Tüm bunlar ihracat rakamlarımızı olumlu anlamda etkiledi. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak ve değerde ise yüzde 40'a yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik”.

Sektörün Ocak-Mayıs dönemi ihracat performansını da değerlendiren Aslan, “Sektör olarak ocak-mayıs döneminde dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50'lik bir artış yakaladık. Sektör olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı son derece mutluyuz. Ülke ekonomimize katkı vermeye devam edeceğiz. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Bu ivmenin yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam edeceğine inanıyoruz. Yılın sonunda 2018 yılındaki 16 milyar dolarlık ihracat rakamlarımızı aşacağımızı düşünüyoruz. Her zaman sektörümüzü daha ne kadar ileri taşıyabiliriz diye planlıyoruz” dedi.