İhracatçı ham madde sıkıntısı yaşıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, ham maddede döviz bazında yüzde 40 artışların söz konusu olduğunu belirterek, "Ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenleme yapmak mümkün" dedi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün, geçtiğimiz yılı 2,5 milyar dolarla kapattığını belirten Önder, “2,5 milyar dolar ihracatı olan bir sektörüz. Vizyonumuz ihracat ve tüm zorluklara rağmen bu yılı ihracat rakamları açısından 2019 yılına göre artışla kapatacağımızı düşünüyoruz. Çelik, alüminyum, plastik, sac gibi hemen hemen tüm alt kategorilerde ham madde konusunda hem fiyat hem de miktar açısından üreticilerimiz zor günler yaşıyor. Diğer tüm üreticiler gibi bizler de ham maddelerimizin bir kısmını yurt içinden bir kısmını ise yurt dışından tedarik ediyoruz. Özellikle salgın döneminde döviz bazında yüzde 40'lara varan artışlar olması anlaşılır olmaktan uzak. Dünyaya baktığımızda normal şartlarda arz miktarında herhangi bir sıkıntı yok. Yaşanan bu durumu spekülatif ve piyasayı manipüle etme amaçlı olarak yorumluyoruz. Ham madde fiyatlarındaki artışlar ister istemez ürettiğimiz ürünlerin hem yurt içinde hem de ihracat fiyatlarında artışlara neden oluyor ve rakip ülkelere göre bizleri dezavantajlı duruma sokuyor. Özellikle pandemi döneminde daha proaktif adımlar atarak ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenleme mümkün. 2021 yılı için iddialı hedefler ortaya koyabilmek için desteği ihtiyaç duyuyoruz” dedi.