İhracatçılara firma başına yarım milyonluk döviz kredisi

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışı doğrultusunda, ‘İhracat Döviz Kredisi Kampanyası' başlattı. İhracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde ihracatçılara firma başına 500 bin euro veya 500 bin dolar limite kadar, euro için aylık yüzde 0,39; dolar için ise aylık yüzde 0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar finansman imkanı sunulacak.

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ihracatın Türkiye ekonomisi için artan önemini vurgulayarak, “Türkiye ekonomisi 2000'li yılların başından bu yana, ihracat hacmini hızlı bir biçimde artırdı ve ihracatın GSYH içindeki payını yükseltti. Bu oran 2017 yılı itibarıyla yüzde 25, 2018'in ilk 9 ayı itibarıyla da yüzde 29 düzeyine kadar çıktı. Değer olarak da 2018'de ihracat hacmi bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar doları ile rekor seviyeye ulaştı” dedi.

“Türkiye büyürse ihracattan büyüyecek”

Ekonomide dengelenmenin yaşandığı ve iç talebin zayıf bir seyir izlediği 2018'de net ihracatın büyümeye önemli katkı verdiğini belirten Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde net ihracatın katkısının 6,7 puan seviyesine kadar yükseldiğini ifade etti. Şimşek, “2018 yılı genelinde ise yüzde 2,9 olduğunu tahmin ettiğimiz ekonomik büyümeye net ihracat kaleminin 3,9 gibi oldukça ciddi bir oranda katkı sağladığını hesaplıyoruz. Yani özellikle böyle zor dönemlerde ihracatın ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılıyor. Büyümenin yavaşladığı, yüksek seyreden kurların birtakım olumsuz etkilerinin yanında dış ticaret açısından rekabet avantajı getirdiği bu dönem Türkiye için ihracatını güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için bir fırsat penceresi yaratıyor. Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, güçlü bir büyümenin sağlanabilmesi için ihracat son derece kritik bir konu. Türkiye, büyürse ihracattan büyüyecek” şeklinde konuştu.

“Sınır ötesi online ticaretin payı giderek artıyor”

Ticaretin dijitalleştiği, kişisel alışverişlerin online ortamlara kaydığı günümüzde, lojistik alanındaki gelişmelerin de etkisiyle sınır ötesi online ticaretin payının giderek arttığına dikkat çeken Şimşek, özellikle ABD ve Çin'deki büyük online alışveriş şirketlerinin dünyanın her yerinden trafik alarak ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Şimşek, “Kolaylaştırılan gümrük mevzuatı sayesinde belli sınırlar dahilinde ülkemizden de benzer şekilde yurt dışına mikro düzeyde ihracat yapan işletmelerimiz bulunuyor ve bu işletmelerin sayısının artmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ödeme sistemlerinde bu yönde geldiğimiz olgunluk seviyesi ve diğer desteklerimiz ile ülkemizde üretimi ve satışı gerçekleşen tüm mal ve hizmetlerimizin e-ticaret yoluyla yurt dışında milyarlarca müşteriye ulaştırılabilmesi konusunda bankacılık hizmetini aşan bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda, yurt dışına satış yapacak işletmelere sunduğumuz sanal POS hizmetimiz sayesinde işyerlerimiz, Visa, Mastercard, American Express, JCB ve UnionPay gibi dünyanın hemen her noktasını kapsayan kart markaları ve 49 ülkede yerel olarak yoğun kullanımı bulunan alternatif ödeme yöntemleriyle tahsilatlarını gerçekleştirebiliyorlar. İş Bankası olarak bu alanda sağladığımız çözümlerle işletmelerimizin ödeme alanındaki ihtiyaçlarını çözerek e-ihracat yapacak işletmelerine destek sağlıyoruz” dedi.