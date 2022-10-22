İhracatçının 9 aylık parite zararı 10 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ''Paritenin 9 aylık ihracat etkisi eksi 10 milyar dolar. Parite zararı yaşanmasaydı ihracatta 262 milyar doları konuşacaktık'' dedi.

Çapraz kurda euronun eksiye düşmesi en büyük pazarı Avrupa olan Türk ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Girdileri euro ile alan ihracatçı dolar ile fiyat verip, işlemleri ABD para birimi üzerinden yapan Türk ihracatçılar, paritenin euroda eksiye düşmesi ile maliyet artışı yaşıyor. Bu da verdikleri dolar fiyatına göre zarar etmelerine sebep oluyor.

İhlas Medya Grubu, son seçimlerde TİM Başkanı seçilen Mustafa Gültepe'ye ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette TİM Başkanı Mustafa Gültepe, paritenin ihracata etkisine ve Avrupa'da yaşanan resesyondan dolayı ihracatçının yeni pazar arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TİM Başkanı Gültepe, "Avrupa'daki resesyon krizi Türk ihracatçısını farklı pazar arayışlarına soktu. İhracatı önümüzdeki dönemlerde arttırmak için olmadığımız pazarlarda, pay almadığımız pazarlarda (uzak ülkeler pazarı) bakanlık ile beraber Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Gültepe, Avrupa'daki resesyonda gıda tüketiminde sorun olmadığını ancak giyim konusunda Avrupa'da vatandaşların alışveriş yapmadığını, yeni kıyafet almayıp eski kıyafetleri kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

"Avrupa Birliği'nde mevcut pazarları arttırmak için çalışmalar yapıyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe şöyle konuştu: ''Parite Türkiye'nin aleyhine, paritenin 9 aylık ihracat etkisi eksi 10 milyar dolar. Bu parite olmazsa 262 milyar doları konuşacaktık. Avrupa Birliği'nde mevcut pazarları artırmak için çalışmalar yapıyoruz. İhracatı önümüzdeki dönemlerde arttırmak için olmadığımız pazarlarda, pay almadığımız pazarlarda (uzak ülkeler pazarı) bakanlık ile beraber Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz.''

Turquality Destek Programı'na değinen TİM Başkanı Gültepe, ''Şartlar ve koşullar elverdiği sürece herkes bu programa katılabilir. Program hazır giyim için başlatıldı. Daha sonra bütün sektörler dahil oldu. Programa dahil olmak isteyenler gelebilir, konuşuruz'' açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ye ‘hayırlı olsun' ziyaretinde; İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gençay, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ve İhlas Medya Dijital Mecralar Reklam Koordinatörü Volkan Ormanlar yer aldı.