İhracatı elbirliğiyle büyütecekler

Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörleri, toplam ihracata daha fazla katkı sunmak için çözüm arayışında.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği 'dernekler buluşması', Armatür Derneği, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği ile Mobilya Aksesuar Derneği'ni bir araya getirdi. 2020'yi toplam 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan dört sektörün ortak talebi çatı sivil toplum kuruluşlarında daha güçlü bir şekilde temsil edilmek.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bu ülkenin sanayicileri olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştiririz sorusunun yanıtını arıyoruz. Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. İhracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu 'sektör komiteleri' kurmaktan geçiyor. Sadece hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar. Pandemi yılını 8,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 800 bine yakın çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. İhracat birim değerimiz 5 dolar seviyelerinde. Avrupa'da bu rakam 10 dolar. Gidilecek daha çok yolumuz var. Çatı sivil toplum kuruluşlarında daha güçlü temsil edilirsek bu yolu kısa zamanda alabiliriz" dedi.

"İhracatçı birliklerinin temelini alt sektörler oluşturuyor"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise "Bu durum bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Birçok sektör ihracatını farklı birliklerin çatısı altında yapıyor. 2020'yi 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan Armatür sektörü de aynı durumundan muzdarip. Bizim ihracatçımız Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne dağılmış durumda. Tek bir çatı altında toplanamadığımız için de temsil gücümüz zayıf kalıyor. Halbuki çatı birliklerin temelini bizim gibi alt sektörler oluşturuyor. Her birlikte uzun yıllardır maalesef sadece birkaç alt sektöre ağırlık veriliyor. Bu destek alan sektörler de nedense başkanlarının mensubu olduğu sektörler oluyor. Bu durumun artık değişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger de, “Sivil toplum kuruluşları iş dünyasının sinir uçları gibidir. Sürekli sanayici ve ihracatçıların nabzını yoklayarak piyasadaki gelişmeleri, varsa problemleri zamanında görmemizi sağlar. Örgütsel birlikteliği başarılı olan sektörler diğerlerine göre daha öne geçer. Bu nedenle bizlerin bir şekilde ağaç yapısını iyi oluşturmamız gerekiyor. En altta meslek örgütleri, onun üzerinde daha geniş yelpazede faaliyet gösteren odalar ve birlikler, en tepede de Bakanlıkları düşünelim. Bir Bakanlığın odalar ve birlikler kadar, onların da meslek örgütleri kadar sanayicinin yanına inmesi çok mümkün olamıyor. Bu, çok da doğal aslında. Bu açıdan meslek örgütlerinin ve derneklerin desteklenmesi ve çatı sivil toplum kuruluşlarında güçlü bir şekilde temsil edilmeleri kritik önem arz ediyor" dedi.