İhracatın milli gelire oranında rekor bekleniyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sadece Ocak ayındaki dış ticaret açığımızı 6.8 milyar dolar kapamış bulunuyoruz. Bu son derece önemli bir oran. Mart ayında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yaşadığımızı göreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM 2'nci Delegeler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. İhracatçıların Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlamaya devam ettiğini söyleyen Bakan Pekcan, "Göreve geldiğimizden beri ihracatçılarımız, sektörlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte fikir birliği güç birliği yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 10 yıldır yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam sanayi ürünlerindeki payı yüzde 3-4 bandını aşamamış bulunmaktadır. 2018'de bu oran yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Serbest ticaret bölgelerimizde bu oran son 5 yılıdır yüzde 12, OECD ortalamasında yüzde 17 seviyesinde. Bizim hedefimiz ihtisas serbest bölgeleri kurarak buraya teknoloji odaklı yatırımları, uluslararası yatırımcıları ve genç girişimcilerimizi çekerek buralara teknoloji seraları haline getirmek, Türkiye'nin ihracatında yüksek katma değerli teknoloji odaklı ürün ihracatını artırarak yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmaktır" dedi.

Bakanlık olarak gelen tüm talepleri dinlediklerinden bahseden Pekcan, "Bakanlığımızla ilgili konulara da hemen çözüm üretiyoruz. Bunun için bir ekip kurduk. Bunun dışında bakanlık olarak iş dünyasının bize getirdiği talepler de var. Bugüne kadar yaklaşık bin 114 talep gelmiş, bunların yarısı bizim bakanlığımızla alakalı, bunlarla ilgili koordinasyon kurulu kurduk ve iş dünyasının bakanlıklarla ilgili sorunları da takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pekcan, "Ocak ayı TİM'den 150 talep gelmiş. Bunların 140'ına yazılı dönüş yaptık ama sanırım birlik başkanlarının bu yazılardan haberi olmamış herhalde bu 140 soru bize yeniden yönlendirilmiş. Herhalde bizim cevaplarımız sizin sorularınızdan daha hızlı geliyor" şeklinde konuştu.

"Mart ayında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yaşadığımızı göreceğiz"

Pekcan, "Bu hafta duyurduğumuz gibi ülkemizdeki üretimi, ihracatı daha doğru yansıtan Çin, Amerika, Güney Kore, Japonya, Rusya ve İngiltere'de olduğu gibi genel ticaret sistemine geçmiş bulunuyoruz. Bu sisteme göre Ocak ayı ihracatımız 13.9 milyar dolar oldu. İthalatımız 16.2 milyar dolar oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Ocak ayında 9.1 milyar dolar olan dış ticaret açığımız 2.3 milyar dolar oldu. Sadece Ocak ayındaki dış ticaret açığımızı 6.8 milyar dolar kapamış bulunuyoruz. Bu son derece oranı. Mart ayında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yaşadığımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, belirlenen hedefler konusunda da şunları kaydetti: "Önümüzdeki 10 yıldaki temel hedefimiz orta gelirli ülke seviyesinden çıkıp yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmaktır. Bu konuda bakanlık olarak 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz konularda daha fazla tasarıma daha fazla markalaşmaya önem vererek daha rekabetçi hale gelmek. İç ve dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşme ve e-ticarete önem vererek daha fazla rekabetçi hale gelmek, üretim ve ihracatta ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak".