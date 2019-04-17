İhsan Tolga Akar: “2018'de pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık”

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, “Sahip olduğumuz güçlü finansal yapımız, kendini ispatlayan ürün ve hizmet kalitemiz, üstün risk yönetimimiz sayesinde, geçtiğimiz sene istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Uzun seneler birlikte büyük bir uyum ve güven duygusuyla son derece verimli çalışmalar ortaya koyduğumuz iş ortaklarımız, elde ettiğimiz bu başarılara önemli katkılar sundu” dedi.

Kibar Holding'in grup şirketlerinden olan, sandviç panel sektöründe faaliyet gösteren Assan Panel, iş ortakları ile gelenekselleşen buluşmasını bu sene 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirdi. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar'ın ev sahipliğindedüzenlenen etkinlikte, toplam 31 iş ortağıyla bir araya gelindi.

“İş ortaklarımız elde ettiğimiz başarılara önemli katkılar sundu”

Gerçekleştirilen organizasyonda konuşma yapan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, “Yaklaşık 30 yıl önce başladığımız ve bugün sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu olarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda ürün gamımız, kalitemiz ve Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla sektörümüzde fark yaratıyor, önemli başarılara imza atıyoruz. Uzun seneler birlikte büyük bir uyum ve güven duygusuyla son derece verimli çalışmalar ortaya koyduğumuz iş ortaklarımız, elde ettiğimiz bu başarılara önemli katkılar sundu” dedi.

“2018'de pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık”

2018 yılını oldukça verimli geçirdiklerini ve pazar paylarını artırarak da önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren İhsan Tolga Akar, “Sahip olduğumuz güçlü finansal yapımız, kendini ispatlayan ürün ve hizmet kalitemiz, üstün risk yönetimimiz sayesinde, geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaya karşı istikrarlı büyümemizi sürdürdük“ şeklinde konuştu.

“Hedefimiz mevcut ihracat rakamlarımızı ve yurt dışındaki faaliyetlerimizi de artırmak”

2019 yılına çok güzel bir başlangıç yaparak dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality'nin Marka Destek Programı'na kabul edildiklerine vurgu yapan Akar sözlerine, “Sektörümüzde Turquality'nin Marka Destek Programı'na kabul edilen ilk firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacağız. Küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmayı, üç yıl içinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı planlıyoruz.

Hayata geçireceğimiz yatırımlarla birlikte yüzde 35 olan ihracat oranımız, yüzde 70'lere kadar çıkacak. Bu hedeflerimize ulaşmanın yolu yüksek yalıtım, yüksek izolasyon değerleri ve daha az maliyetli ürün oluşturmaktan geçiyor. Bu noktada Ar-Ge çalışmalarımızı artırmak bizim için oldukça önemli” şeklinde devam etti.