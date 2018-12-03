İhtiyaç sahibi 30 bin kişiye kış yardımı

Bu kapsamda, yurdun dört bir yanında ve dünyada 15 ülke ve bölgede toplamda 28 bin 38 mazlum, mağdur ve muhtaca yardım ulaştıracak. Hayırseverlerin destekleriyle, ihtiyaç sahiplerine kömür, odun, yakıt, battaniye, soba, şofben ve kışlık kıyafet ulaştıracak.

81 ilde yürütülecek faaliyetlerden 17 bin 500 kişi, yurt dışında yürüteceği faaliyetlerden ise 10 bin 538 kişi istifade edecek. Yurt dışında faaliyet yürütülecek ülke isimleri ise şu şekilde:

"Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya (Altay Özerk Cumhuriyeti), Kazakistan, Kırım, Azarbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Lübnan ve Yemen".