İhtiyaç sahibi ailelerin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlanıyor

Ramazan'da da aralıksız çalışan ekip, dev kazanlarda pişirdikleri iftarlık yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'nin kazanları, ilçedeki tüm vatandaşlar için Ramazan ayında da kaynamaya devam ediyor. Dev kazanlarda pişirilen iftarlık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere ve iftara sokakta yakalanan vatandaşlara ulaştırılıyor. Haftanın her günü sokakta bulunan vatandaşlara ilçenin pek çok noktasında yemek dağıtımında bulunan Küçükçekmece Belediyesi Aşevi, Ramazan ayı boyunca da vatandaşlara iftar için yemek dağıtımında bulunuyor. Aşevi; Ramazan boyuncu 6 bin adet kavurma, pilav, tatlı ve ayran menüsünü dağıtacak.

Gıda mühendisi olan ve Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'nde dağıtım şefi olarak çalışan Sinem Dağdelen, “Biz öncelikle 365 gün kesintisiz olarak ihtiyaç sahibi ailelere yemek ulaştırıyoruz. 440 aile var şu anda, 700 kişiye ortalama bin 500 porsiyon iki öğün olarak 365 gün yemek desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda işinden evine yetişemeyen Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza metrobüs ve Marmaray duraklarında, caddelerde kavurma, pilav, ayran ve tatlı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunu haftanın 7 günü olarak bir ay boyunca yapacağız. Ramazan boyunca 6 bin adet kavurma pilav tatlı ve ayran dağıtımımız olacak. Sürekli aynı yerde dağıtım yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek, dokunabilmek adına lokasyonlarda değişiklik gösteriliyor. Bizler Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak güvenli yemek ürettiğimizi tescillemiş olduk. Bu noktada etler, günlük olarak taze geliyor. Aynı gün içerisinde pişirip vatandaşa ulaştırıyoruz” açıklamasında bulunuldu.