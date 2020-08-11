İhtiyaç sahibi okullara maske desteği

Türkiye'nin önde gelen kağıt ve defter üreticisi MOPAK, sosyal medya üzerinden başlattığı ‘MaskeliyimGüvendeyim' projesi ile okula dönmeye hazırlanan öğrencilere seslendi. Proje ile maske kullanımının önemi vurgulanırken ihtiyaç sahibi okullara maske bağışı yapılması hedefleniyor.

Kağıt sektöründe 94 yıldır faaliyet gösteren MOPAK, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk aylarda virüse karşı farkındalık oluşturmak adına sosyal medyada Gökkuşağı adlı bir proje başlatarak sağlık kuruluşlarına binlerce maske bağışı yaptı. Okul döneminin yaklaşmasıyla bu kez çocuklar ve ihtiyaç sahibi okullar için harekete geçen yerli kağıt üreticisi, sosyal medyada #MaskeliyimGüvendeyim projesini başlattı. Vatandaşların maskelerini istedikleri tasarımla renklendirmelerini ve şirketin sosyal medya hesabını etiketleyerek fotoğrafı paylaşmalarının istendiği proje ile maske kullanımın önemi vurgulanırken yapılan paylaşımların karşılığında ise ihtiyaç sahibi okullara maske bağışı yapılacak.

“Önce çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği”

Söz konusu sağlık olduğunda çocukları bilinçlendirmenin ve onları doğru mesajlarla yönlendirmenin hem kişisel gelişimleri hem de güvenlikleri açısından kritik rol oynadığını belirten MOPAK Genel Müdürü E. Ruhi Molay “Gerek yaptığımız projelerle gerekse ürettiğimiz kağıt, defter ya da çocuklarımıza renkli bir dünyanın kapılarını araladığımız Masaüstü Kırtasiye ürünlerimizde; önceliğimiz her zaman çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği olmuştur. Zor bir sürecin ilk aşamasını hep birlikte el ele vererek geride bıraktık; ancak yeni bir dönem başlamak üzere. “Okula Dönüş” biz eğitim sektörüne hizmet veren firmalar için senenin en değerli ve belki de üretici olarak bizim öğrencilerimizle en çok iletişim kurabildiğimiz, onların istek ve taleplerini birebir karşılayabildiğimiz dönem. İletişimimizin en yoğun olduğu bu dönemi yaşadığımız zorlu süreci göz önüne alarak değerlendirmek ve çocuklarımıza doğru mesajları vererek onların kişisel güvenliğini sağlamak da en büyük hedefimiz.'' şeklinde konuştu.

“Maskelerin altındaki gülücükler başka okullarda yeni gülücüklere vesile olacak”

Pandemi gibi zorlu süreçlerde dayanışmanın önemine dikkat çeken E. Ruhi Molay, virüsten korunma yollarını eğlenceli bir dille anlatarak çocukları da bu dayanışmaya ortak etmeyi ve gelecek nesillere örnek olmayı amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda velilere seslenen Molay, “Dünyada ve Türkiye'de hepimizi etkileyen pandemi döneminde el ele verdik. Siz #evdekal dediniz, gökkuşağınız ile pencerenizi renklendirdiniz, biz de sizin bu çabanız karşılığında sağlık çalışanlarına destek verip gelecek güzel ve sağlıklı günlere umut olduk. Şimdi artık okula dönüş zamanı! Çocuklarımızın çok özledikleri okullarına, arkadaşlarına kavuşmaları ise sizin bugünü tedbirli, bilinçli şekilde yaşamanıza bağlı. Bizler de #MaskeliyimGüvendeyim sloganı ile rengarenk tasarımlı maskelerin altındaki gülücükleri ortaya çıkartmak ve yine maske bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi okullardaki çocukların yüzüne birer gülücük kondurmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.