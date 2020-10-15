İhtiyaç sahibi vatandaşların evleri dezenfekte ediliyor

Tuzla'da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerin evleri Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Uygulama ile evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda Tuzla'da başlatılan seferberliğin kapsamı her geçen gün genişletiliyor. Korona virüs salgınının en çok etkilediği 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçları Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç 65 yaş üstü büyüklerimizin evleri Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor. Yapılan işlemlerde evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlere maske ve eldiven giyerek giden ekipler, gittikleri evde bulunan vatandaşların sağlığını koruyarak temizlik işlemlerini tamamlıyor.

“Akfırat'ta yaşlı bir teyzemiz hep bizi bekliyor”

Evlerde temizlik uygulaması yapan ekibin üyesi olan Havva Erdoğan, ”Evlere gidiyoruz. Yaşlılarımız ile sohbet ediyoruz. Biz de memnunuz. Onlar da memnunlar. Ne gerekiyorsa soruyoruz. Bir evin temizliği, evine göre 1,5-2 saat arası sürüyor. Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bir teyzemiz var. Hep bizi bekliyor. Diyor ki,' Yolunuzu gözlüyorum. Ayın kaçında geleceksiniz' diye soruyor. Erken gittiğimiz zaman çok mutlu oluyor” dedi.

Belediye görevlilerinin her ay gelerek temizlik yaptığını belirten Şevket Turan ” 80 yaşındayım. Tek yaşıyorum. Ben onları arıyorum. Gelip evimizi temizliyorlar” dedi.

“Evlerine gittiğimiz kişiler bizlere çok teşekkür ediyorlar”

Evlere temizliğe giden ekibin üyesi olan Yılmaz Karadağcı, “Hizmetimiz genel temizlik ve Covid-19 salgını dezenfekte çalışmalarını kapsamaktadır. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliğini yapıyoruz. Gittiğimiz evlerde hem temizliğimizi yapıyoruz hem de muhabbet ediyoruz. Evlerine gittiğimiz kişiler bizi güler yüz ile karşılıyorlar. Teşekkür ediyorlar. ‘Allah razı olsun' diyorlar. Biz de memnunuz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.

“Tuzla'nın her köşesindeyiz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Pandemi süreci öncesinde de gerek evlerinde temizlik hizmetleri için kendilerine misafir olduğumuz, gerek ise Yaşlılar Merkezi'mizde misafir ettiğimiz büyüklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, temizliklerinin yapılması ve yalnızlık hissetmemeleri için ilgili ekiplerimizi seferber ettik. Kimse yalnız kalmasın diye Tuzla'nın her köşesindeyiz” dedi

Tuzla Belediyesi tarafından yıllardır sürdürülen 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin evlerinin temizlenmesi uygulaması, Korona virüs süreci ile dezenfekte uygulaması da dahil edilerek sürdürülmektedir.