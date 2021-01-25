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İhtiyaç sahiplerine yardım devam ediyor

Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan koliler dağıtılmaya devam ediliyor.

İstanbul genelinde 150 bin, Eyüpsultan'da ise 2 bin 700 koli gıda yardımı yapıldı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan kolilerin dağıtılmaya devam ettiğini duyurdu İstanbul genelinde 150 bin koli ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Eyüpsultan'da ise 2 bin 700 koli gıda yardımı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın da katılımı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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