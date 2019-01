İHÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Çalışkan, UNIDROIT yönetimine seçildi

Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü'nün (UNIDROIT) 2019-2023 dönemi yönetim konseyi üyeliğine İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan seçildi.

Merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü'nün (UNIDROIT) 77'nci genel kurul toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, Türkiye'nin adayı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan oldu. Prof. Dr. Çalışkan, UNIDROIT'in 2019-2023 dönemi yönetim konseyi üyeliğine seçildi.

UNIDROIT nedir?

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law, Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması İçin Uluslararası Enstitü), 1926 yılında, Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş ve daha sonra bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak varlığını devam ettirmiştir. UNIDROIT'nın faaliyetleri, genel kurulca her beş yılda bir seçilen yirmi beş uzman hukukçudan oluşan Yönetim Konseyi tarafından yürütülür. Ekim 2018 tarihi itibariyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 63 üyesi olan bu kuruluş, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla, anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırlamaktadır.

Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla UNIDROIT nezdinde çalışma grupları, Yönetim Konseyi'nin kararları çerçevesinde yeni ve farklı konular hakkında çalışmalara devam etmektedir.