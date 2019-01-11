İHÜ'den liseli gençlere akademik eğitim fırsatı

İbn Haldun Üniversitesi Lise Kış Okulu'nda lise öğrencileri, 5 günlük bir programla üniversite yaşamını tecrübe edecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecekler.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından 9-10-11 ve 12'nci sınıflar için düzenlenen Lise Kış Okullarına kayıtlar devam ettiği açıklandı. 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, sınırlı sayıda kontenjanla, İbn Haldun Üniversitesi ana kampüsünde gerçekleşecek olan İHÜ Lise Kış Okulu'na başvuru için son tarih 14 Ocak 2019 olarak açıklandı. Yabancı diller okulu ve sosyal bilimler okulu olmak üzere 5'er günlük 2 temel gruba ayrılan İHÜ Lise Kış Okulu'nda lise öğrencileri, 5 günlük bir programla üniversite yaşamını tecrübe edecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecekler.

Yapılan bilgilendirmede; sosyal bilimler okulunda lise öğrencilerinin, uzman akademisyenlerden medya ve iletişim, karşılaştırmalı edebiyat, tarih, hukuk, felsefe, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, işletme, İslami ilimler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında üniversite dersleri alıp, Türkiye ve dünya çapında tanınmış akademisyenlerle tanışma fırsatı yakalayacakları ifade edildi. Yabancı diller okulunda ise ‘şehir hayatı', ‘tarihi mekânlar', ‘geleneksel meslekler', ‘medya dünyası' ve ‘yemek' temalı dersler ve etkinliklerle yabancı dillerini ilerletecekler.

Sosyal-kültürel etkinliklerle kampüs hayatının bire bir yaşanacağı İHÜ Lise Kış Okulu kapsamında, öğrenciler, derslerde aldıkları eğitimlerini, çeşitli gezi ve etkinlikler ile sektörel deneyim haline dönüştürecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Türk Hava Yolları Gezisi ve incelemeleri olacak. Havacılığa ilgi ve merak duyan lise öğrencilerine bu alanda neler yapılabileceğine dair bilgiler de verilecek olan eğitimde, gençler havacılığın her alanı ile tanışacak. Ayrıca öğrenciler Airbus A 380 kullanma deneyimini de yaşayacak. Bunun dışında İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde verilecek eğitimlerle de başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlere yönelik olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak hazırlık ve doğru davranış biçimlerini kazandırmak hedefleniyor.

Belge töreni ve kapanış günü etkinliğinde ise Cem Öğretir, tüm İHÜ Lise Kış Okulu öğrencilerine etkili hitabet ve etkili iletişim eğitimi verecek.