İHÜ'nün dereceli öğrencilerinden sınav tüyoları

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Danışmanı Burak Erdem; öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerektiğini söyleyerek, "Yeni ders konularına girmemeleri gerekir. Çünkü bu zamana kadar ne yaptılarsa onun karşılığını alacaklardır” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Danışmanı Burak Erdem, 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için önerilerde bulundu. Erdem, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının gireceği iki aşamalı bir sınav olduğunu belirterek, "Tabi öğrencilerimizin nezdinde hayatın bittiği nokta gibi düşünen çok öğrencimiz var. Burada çevreye ve aileye çok ciddi işler düşüyor. Aslında bazı meslek gruplarına ilgi duyan veya yeteneği olan kişileri seçme sınavıdır. Kaybedenler, başka meslek gruplarına yöneleceklerdir. O yüzden çok fazla bir olağanüstü bir durum oluşturmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerekiyor"

Daha önceden deneyim yaşamış öğrencilerden aldıkları dönüşler neticesinde, öğrencilerin var olan düzenlerini bozmamaları gerektiğinin altını çizen Erdem, "Öğrencilerin yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini kesinlikle bozmamaları gerekiyor. Yeni ders konularına girmemeleri gerekir. Çünkü bu zamana kadar ne yaptılarsa onun karşılığını alacaklardır. Kendilerini deneme sınavlarıyla ölçebilirler ama yeni bir aktivite gibi olağanüstü durumlara girmelerine gerek yok. Bu yıl boyunca ne yaptılarsa, sınava kadar geçen sürede de günlük yaşamlarına devam etmeliler" ifadelerini kullandı.

"Tercih dönemine hazırlanırken öğrenciler için bir etkinlik düzenleyeceğiz"

Sınav sonrası öğrencileri bekleyen zorlu bir tercih sürecinin olduğunu söyleyen Erdem, "Üniversite sınavına girmek üzere olduğumuz bu dönemlerde, aslında sınavdan sonra öğrencilerimiz için çok zorlu bir süreç var. Tercih dönemine hazırlanırken onlar için İbn Haldun Üniversitesi olarak düzenleyeceğimiz bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Programın ismi ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'dir. Zirvenin sloganı ‘Üniversite tercihini profesyonellerle yap' olarak belirledik. Program kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin özellikle sosyal bilimler ile ilgili bölümleri en iyi şekilde tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 3 gün sürecek olan programın ilk 2 gününde, öğrenciler alanlara dair örnek atölye dersleriyle bölümleri yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Akademik içeriği nasıldır ve hangi kaynaklardan besleniyorlar gibi birebir derslere girerek görme fırsatı buluyorlar. Programın 3'üncü günündeyse bölümleri ve meslekleri akademik taraftan gördükleri gibi profesyonel hayattan da örnekler görecekler. Alanında duayen isimlerin sahne programlarıyla gerek mevcut günümüz şartlarını gerekse gelecekte bu bölümün gerekli mecralarını dinleme fırsatı bulacaklardır. Örnek vermek gerekirse Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, CNN Türk, Yargıtay ve Gençlik ve Spor Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin öğrencilerle buluştuğu bir ortam kurmuş olacağız" açıklamalarında bulundu.

"Üniversite adaylarının bu sınavdan kaybedeceği hiçbir şeyi yok"

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ersagun Şahin, YKS'ye giren ilk dönem öğrencilerinden olduğunu belirterek, "Bu sene ikincisi düzenlenecek olan sınava gireceklere tavsiyelerim şu yöndedir. Bu bir birikim sınavı olduğu kadar aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. Bu süreci kendileri yönettikleri zaman, öğrencilerin çok güzel sonuçlar alacaklarını düşünüyorum. Bunun da en temel kuralı kafalarını sınav stresinden uzaklaştırmaktır. Bu noktada şunları önerebilirim. Bu sınavdan ne kazanabilirim veya ne kaybedebilirim olarak düşünmeleri gerekiyor. Önemli olan bu kazançlar ve kayıplar üzerinden yoğunlaşmaktır. Üniversite adaylarının bu sınavdan kaybedeceği hiçbir şeyi yok. Herkesin önünde uzun bir süreç var ve bu son şansları değil. Sonraki senelerde de girebilecekleri bir sınav. Bu sınavdan düşük alsalar bile, daha sonraki senelerde tecrübe sahibi olmalarını sağlayacaktır" dedi.

"Öğrencilerin rahatlaması önemli”

Bir diğer İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yalçınkaya da her şeyden önce ilk tavsiyesinin bugüne kadar ne uyguluyorlarsa onları devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Örneğin, sabahları deneme sınavına giden öğrenci kahvaltı yapmadan gidiyorsa, sınava yine kahvaltı yapmadan gitmelidir. Sınava matematikten başlıyorlarsa yine matematik sorularından başlamaları gerekiyor. Geçen yıl, bizim girdiğimiz sınavda özellikle ilk sınavda daha çok bilgiye dayalı sorular varken, ikinci sınavda zaman isteyen sorular vardı. Böyle olunca öğrencilerin rahatlaması ve iyi bildiği işi yapacağını hissetmesi önemlidir. Zaten bir yıldır hazırlık sürecindeler. Kendilerinin iyi bildiği şeyleri yaparak ilerlemeleri önemlidir. Bu yüzden düzenlerini bozmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.