İHÜ'nün lisansüstü programlarına ‘Strateji' alt dalı eklendi

İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına 'Strateji' alt dalı eklendiği açıklandı.

İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına 'Strateji' alt dalı eklendiği duyuruldu. Strateji alt dalı ile güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan bilgilendirmede; nitelikli müfredatı ve güçlü akademisyen kadrosunun da desteğiyle başlatılacak olan lisansüstü alt dal programına, Türk öğrencilerin yanı sıra ağırlıklı olarak yakın coğrafyadan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli öğrencilerden başvurular kabul edilecek. Büyük ölçüde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü müfredatı çerçevesinde şekillenecek programın sonunda; güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar mezun edilecek. Toplamda 8 ders, 1 seminer dersinden oluşacak programda 4 zorunlu dersin yanı sıra, program katılımcıları İşletme, İktisat ve Tarih gibi bölümlerden dersler de alabilecek.

"Küresel rekabette doğru stratejiler belirleyici olacak"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerde sahip oldukları uzmanlaşmanın bir gereği olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü altında açılacak olan 'Strateji' alt dalına büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Şentürk, "Dünyada rekabet ortamının mahalli değil küresel koşullarda belirlendiği bir çağda yaşıyoruz. Eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden tasarlanmalı. Tam da bu noktada stratejik yönetim ve planlamanın önemi karşımıza çıkıyor. Bizler İbn Haldun Üniversitesi'nde mezunlarımıza kendi çalışma sahalarında stratejik düşünebilme yeteneği kazandırabilmek istiyoruz. Yakın coğrafyamızın geleceğine strateji alanında iyi yetişmiş kadroların yön vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda İbn Haldun Üniversitesi'nde Strateji alt dalına da heyecanla yaklaşıyoruz. Öyle inanıyorum ki bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimiz, farklı meslek sahalarında stratejik kararlara imza atacak donanıma sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.