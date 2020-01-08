İki akademili sanatçının anısına Maltepe'de resim sergisi açıldı

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergilerini zamansız yitirdikleri iki arkadaşlarını anmak adına gerçekleştirdiklerini belirten sanatçılar, “Arkadaşlarımız kültür insanıydı, insanlık adına söyleyecek sözleri olan sanatçı dostlardandı. Bu nedenle serginin adını, onların anılarına yakışan sade ve yalın kişiliklerine uygun, mesleki ve kültürel tercihlerine, varoluş nedenlerine vurgu yapan, anlamı başka çağrışımlar yapabilecek isimlerden kaçınmak için yalnızca ‘Sergi' şeklinde koymak istedik. Bu bir buluşma sergisi. Sergimizde sanatın iletişim dilini kullanarak eserlerimizi tanıtmak istedik” diye konuştular. Sergide, fotoğraf, gravür sanatından örnekler ile manzara ve portre tablolar sanatseverlerle buluştu.