İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İki binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye’de mobilya mağazası ve atölyesinin çatısı alev alev yandı.

Ümraniye'de mobilya mağazası ve atölyesinin çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binanın çatısı da kullanılamaz hale geldi.


Olay, 00.30 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç katlı bir mobilya mağazasının çatısında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken hemen bitişiğinde bulunan yine aynı mobilya mağazasına ait olduğu öğrenilen atölyeye sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.


5 İlçeden takviye itfaiye geldi


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki binanın çatısına müdahale etti. Yangına 5 ilçeden itfaiye ekibi destekte bulundu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.


“Mahsur kalanlar vardı”


Olayı gören bir vatandaş ise “Neden çıktığını anlamadık, ilk itfaiye ekiplerini biz aradık. Alev alev yanıyordu. İçeride kıvılcımdan falan çıkmış olabilir, mobilya atölyesi burası. Yaralanan olmadı. Mahsur kalanlar oldu, itfaiye ekipleri kurtardı onları” dedi.


Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.