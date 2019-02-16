İki farklı Beşiktaş!

maçında 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki istatistiklerini ikiye katladı. İlk yarıda 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta, ilk yarıdaki puanın yarısını topladı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, 2019 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Akhisarpor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden, BB Erzurumspor ile de berabere kalan Beşiktaş, ilk yarıdaki istatistiklerini de ikiye katladı. Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan ve ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Rakip filelere 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol görüp ilk yarıyı +5 averaj ve 26 puanla bitirmişti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya ise bambaşka bir kimlikle giriş yaptı. Kadrosuna Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa'yı katan Beşiktaş, özellikle gol yollarında çok etkili bir görüntü ortaya koydu.

5 maçta +10 averaj yakaladı

İlk yarıdaki kötü görüntünün ardından ikinci yarıya hızlı giren ve toparlanan Beşiktaş, özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Akhisarspor deplasmanında 3-1 kazanmasına karşın, rakibin yaptığı kural hatası nedeniyle 3-0 kazanan Beşiktaş, bir sonraki haftada sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken, iç saha maçında ise Bursaspor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şenol Güneş'in ekibi son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 14 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü ve hanesine 13 puan yazdırdı. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.