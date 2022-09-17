İki farklı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da Güngören ve Sultanbeyli'de hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Biri 200 bin lira değerinde inşaat malzemesi diğeri ise girdiği evden 5 bin dolar, 3 bin lira para ve 2 bin lira değerinde kişisel eşya çalarken, hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Güngören ve Sultanbeyli ilçelerinde meydana geldi. Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesindeki bir ikametten 5 bin dolar, 3 bin lira ve 2 bin lira değerindeki kişisel eşyanın çalındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Parayı çalan şüpheli şahsın T.T. isimli kadın olduğu tespit edildi. T.T. isimli kadın şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. T.T. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de 200 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı

Öte yandan Sultanbeyli ilçesinde 200 bin lira değerindeki inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili ihbar alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan araştırmalarda, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelenerek, olay tarihinde adrese giren iki şüpheli şahsın çaldığı malzemeleri bir araca yükledikten sonra bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bahse konu araç Orhangazi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Burada U.C. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı malzemeleri S.T. isimli şahsa satıldığı öğrenildi. Polis ekipleri aynı gün S.T. isimli şüpheli şahsı Hamidiye Mahallesi'nde gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan S.T. adli makamlarca serbest bırakılırken, U.C. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Farklı ilçelerde yapılan hırsızlıklar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. T.T. isimli kadın şahıs, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde bulunan bir ikametten 5 bin dolar, 3 bin lira ve 2 bin lira değerindeki kişisel eşya çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken görüntülendi. Sultanbeyli ilçesinde ise S.T. ve U.C. isimli şahısların 200 bin lira değerinde çaldıkları inşaat malzemelerini bir otomobile yerleştirdikleri anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.