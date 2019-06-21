İki farklı kültür Bağcılar'da bir araya geldi

Aynı meydanda aynı sahneyi paylaşan iki kültürün davetlileri arasında dostluklar kuruldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali, Akdeniz Bölgesi'nden Kahramanmaraşlıları ve Trakya'dan Balkanlıları konuk etti.

Festivale, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP MYK Üyesi Erdem Karakoç, Bulgaristan Dost Parti Genel Başkanı Lütfi Mestan, MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç, Balkanlara Vefa Derneği Başkanı Şaban Hocaoğlu, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) ve Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği geceye farklı kültürlerden çok sayıda kişi ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “CHP'nin adayı televizyonda konuşurken ‘Kadıköy'le Bağcılar'ı eşitlemek istiyoruz' dedi. Bakış açısıyla Bağcılar'ı nasıl gördüğünü ifşa etmiş oldu. Bunun üzerine Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı, çok güzel bir tweet attı ve ona Bağcılar'ın nasıl bir yer olduğunu hatırlattı. CHP belediyeciliğinin Kadıköy'e neler yaptığını Kadıköy'de yaşayanlar biliyor. AK Parti'nin Bağcılar'ı nasıl bir hale getirdiğini onlar bilmiyorlar. Bizim işimiz hamd olsun insanımızın yaşadığı her mekanı en güzel şekilde yaşayacağı şekilde; sokağında mahallesinde huzur, güven, refah ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir yer haline getirmek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin amacı insanımızı sokağında, mahallesinde huzurlu hale getirmektir” dedi.

Bağcılar renklerin, kültürlerin dostça, kardeşçe ve kol kola yaşadığı bir yerin adı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “İstanbul Maraş'tır, Kayseri'dir, İzmir'dir. İstanbul 81 ilimizdir 81 renktir. Gönül coğrafyasıdır. Rengi çoktur. Tabi ki renkler bir resmin ve tablonun bir parçası olursa uyum içerisinde olursa çok daha fazla anlam ifade eder. İstanbul'daki hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği bizi son derece memnun ediyor. Sizler şehrimizden uzakta inançlarımızı, kültürümüzü yaşatan kişilersiniz. Bu bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimize gelenek, görenek ve değerlerimizi aktarmamız gerekiyor. Burada önemli çalışma olduğunu gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Bu meydan birçok dostlukların, gönül köprülerinin kurulduğu güzel bir meydan. Bu festival sayesinde de birçok dostluklar oluştu. Bu akşam Kahramanmaraşımızın güzel insanlarını ve balkanlardan gelen dostlarımızı ağırlıyoruz. Tabi ki Bağcılar renklerin, kültürlerin dostça, kardeşçe ve kol kola yaşadığı bir yerin adı” dedi.

Her iki kültürün temsilcisi olan yerel sanatçılar kendi yörelerine özgü türküler seslendirdi. 3 Hisar Grubu ise verdiği konserle alanı şenlendirdi. Program sonunda davetlilere Maraş dondurması ikram edildi.