İki gündür kayıp olan kadının cesedi Bağcılar'da ormanlık alanda bulundu

Bağcılar'da ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin iki gün önce Küçükçekmece'de kaybolan 32 yaşındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirirken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik ve telefon çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından iki gün önce Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde gece saatlerinde kaybolan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ailesi ile irtibata geçildi. Aile yakınları Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. Daha sonra içeri giren kadının amcası teşhis ederek, cesedin kaybolan Pınar Damar'a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Damar'ın kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Damar'ın bedeninin üzerinde herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadığı öğrenilirken, kadının kesin ölüm sebebi yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Genç kadının cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İkitelli'de kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan, aile beklediği sırada Adli Tıp Kurumu önüne gelen polis ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.