İki hasım çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde tutuklu bulunan “Çingene” lakaplı Ümit Y. ile yurt dışında bulunduğu tespit edilen “Meks” lakaplı Mehmet Sabri Ş.'nin liderliğindeki iki farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de bir çok olaya karışan çete üyelerine 19 Kasım'da İstanbul, Tekirdağ ve Giresun'da 9 şüpheli yakalanmıştı. Söz konusu suç örgütlerinin uyuşturucu madde ticaretini ele geçirmek için birbirleriyle mücadele ederek aralarında çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri tespit edilen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları bugün tamamlandı. Zanlılar, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer yandan 7 gün önce düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirilmişti.