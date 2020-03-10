İki havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Havalimanlarımıza ülkemizi gururlandıran ödüller

“Ankara Esenboğa Havalimanımız, “15-25 Milyon Yolcu” kategorisinde Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülüne layık görülmüştür. İzmir Adnan Menderes Havalimanımız ise “10-15 Milyon Yolcu” kategorisinde ilk kez kazandığı Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülü ile ülkemizi bir kez daha Avrupa'nın zirvesine taşıdı. DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor!”