İki iş yerinden yaklaşık 135 bin lira değerinde gümüş takı çalan kadın hırsız kamerada

Bahçelievler'de bulunan iki farklı kuyumcudan yaklaşık 135 bin lira değerinde gümüş takı çalan 1 kadın şahıs yakalandı. Müşteri gibi iş yerine girerek takıları çalan kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gümüş takı satan işyeri çalışanı B.İ'nin 13 Eylül'de, yine aynı işi yapan esnaf B.M'nin de 10 Kasım'da iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde, kadın şüphelinin müşteri gibi davranarak mağazaya girdiği, etrafındaki görevli ve diğer müşterilerin kendisini görmediklerinden emin olduğu anda vitrindeki gümüş takıları hızlıca alarak çantasına koyduğu kaydedildi. Şüpheli Hanım I'nın ilk girdiği dükkandan 60 bin değerinde, diğer iş yerinden ise 4 bin dolar değerinde yaklaşık 135 bin liralık gümüş takı çaldığı ve benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Bahçelievler'de gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.