İki marketi birden soydu, paraları alıp kayıplara karıştı

Eyüpsultan'da maskeli bir kişi elinde pompalı tüfekle yan yana olan iki marketi birden soydu. Silahlı soyguncu, yaklaşık 2 bin TL ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Üçtepe Sokak'taki bir markete gelen silahlı ve maskeli bir kişi, kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları elinde getirdiği çantaya doldurmasını istedi. Market çalışanı, kasadaki tüm parayı çıkartıp şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli, aynı sokak üzerindeki 50 metre uzaklıktaki başka bir markete girerek aynı şekilde bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı. Silahlı soyguncu, yaklaşık 2 bin TL para alıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kayıplara karışan soyguncuyu bulmak için çalışmalara başladı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görgü tanığı Umut Arus, "Berberden çıkıyordum birinin dışarı çıktığını elinde silah gördüm çok korktum. Bir kaç el silah sesi duydum ve çok rahat tavırlarla uzaklaştı" dedi.

Öte yandan, bir marketin iki gün önce de soyulduğu öğrenildi.