İki saat önce aldığı otomobiline kamyon çarptı: 2 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün iki saat önce aldığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Honda marka 35 CMU 12 plakalı aracın sürücüsü M.E., 2 saat önce aldığı araçla seyir halindeyken aracının hararet yapmasıyla otomobilini emniyet şeridine çekti. O esnada arkadan gelen 33 UK 944 plakalı E.A. kontrolündeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve araçta bulunan H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, kazaya karışan otomobilde büyük maddi hasar oluştu.