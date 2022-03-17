İki sınıf arkadaşı MIT yolcusu

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir, dünyanın en saygın üniversitelerinden Massachusetts Institute Of Technology'den (MIT) kabul aldı. Lise boyunca sınıf arkadaşı olan iki öğrenci, üniversitede de birlikte okuyacak. Öğrencilikleri boyunca TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada başarı elde eden öğrenciler, MIT'de mühendislik eğitimi görecekler.

Geçtiğimiz aylarda Oxford'dan bilgisayar bilimleri alanında kabul alan Ege Kabasakaloğlu'nun son kararı MIT'de mühendislik bölümü oldu. Ege öğrenciliği boyunca bilgisayar, robotik, fizik olimpiyatlarında kazandığı madalyalarla öne çıktı. Yaman ise 17-25 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenen 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad) ülkemizi başarıyla temsil ederek madalya kazanan 5 kişilik ekibin içerisinde yer almış ve olimpiyattan gümüş madalya ile dönmüştü.

Ege ve Yaman, Fen ve Teknoloji Lisesi'ndeki eğitimleri boyunca alt sınıflardan arkadaşlarına mentörlük yaptılar. Okulda bulunan aidiyet grupları, bilim ve robotik olimpiyatlarına katılan öğrencilerin üst sınıflardan alt sınıflara birbirlerine mentörlük etmelerini sağlıyor.

Robotik çalışmaları MIT'ye kabul getirdi

Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir'in tüm öğrencileri burslu olarak kabul eden MIT'de mühendislik eğitimi almak üzere kabullerinde lise eğitimleri boyunca katıldıkları robotik çalışmalarının büyük etkisi oldu. Robotik turnuvalarına katılan ve Türkiye'yi temsilen uluslararası yarışmalara katılan ekiplerde yer alan Ege ve Yaman'ın bu başarıları, MIT başvurularında öne çıkmalarını sağladı. Ege Kabasakaloğlu bilim ve robotik yarışmalarıyla birlikte gitar ve saz çalmayı, basketbol oynamayı seviyor; okulun müzik grubunda yer alıyor.

Yurt dışı üniversiteler için başvuru hazırlıkları lisenin ilk yılında başlıyor

Bahçeşehir Koleji mezunları her yıl Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alarak lisans ve lisans üstü eğitim görmeye hak kazanıyor. 2021-22 Eğitim Öğretim Yılı'nda Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak öğrenciler aralarında Johns Hopkins, Oxford ve Brown'ın olduğu saygın üniversitelerden lisans eğitimi için kabul aldı. Yurt dışı üniversite başvuru sonuçları Nisan ayına kadar açıklanmaya devam edecek. Şimdiye dek 130'a yakın mezununu yurt dışı üniversitelere yolcu eden Bahçeşehir Kolejinde mevcut erken kabullere göre yalnızca bu yıl, bu sayıya 55 öğrenci eklendi. Yurt dışı üniversite kabulleri için tüm sonuçlar açıklandığında bu rakamın artacağı öngörülüyor.

Bahçeşehir Kolejinde yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor. Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar.